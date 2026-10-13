11 лет со дня выхода Black Desert на русскоязычных серверах

Pearl Abyss празднует одиннадцатую годовщину со дня выхода Black Desert на русскоязычных серверах, подготовив череду торжественных мероприятий, первое из которых начнется 8 октября. Вплоть до 31 октября геймеры смогут присоединиться к особому событию, для этого потребуется ежедневно авторизоваться в игре и забирать разнообразные призы, среди которых до 6000 Камней Крон, Благословение Крон, Совет Валкса (+250) и прочие бонусы. До 22 октября у игроков также есть возможность сразиться с особым боссом «Подарок» и заработать праздничные достижения. Кроме того, будет проведен специальный аукцион на уникальные игровые фамилии, которые можно заполучить исключительно в рамках этого аукциона. Помимо событий внутри игры, запланировано большое количество активностей для сообщества — у геймеров появится больше возможностей отпраздновать юбилей сообща. Игроки также получат особые памятные титулы, зависящие от года регистрации аккаунта — это выражение благодарности тем, кто состоит в сообществе Black Desert с 2015 по 2026 год. Официальный стрим в честь одиннадцатилетия состоится 12 октября в 18:00 по московскому времени. Зрителям обещают разнообразные активности и особые подарки.

Юбилейные торжества также совпадают с масштабным обновлением Black Desert, которое поднимает максимальный уровень до 75 и перерабатывает систему боевого уровня и опыта. Апдейт призван сделать прокачку персонажа более ощутимой благодаря более понятным промежуточным достижениям и преимуществам по мере роста. Также вводится новый общий навык «Инферно: Удар пальмары», дающий игрокам дополнительный способ разнообразить боевой стиль. Помимо этого, пройдет четырехнедельный ивент на получение Иллюзии и ивент на Странной игровой площадке Марни. Игроки смогут выполнять еженедельные задания за вход в игру и получить Иллюзию на выбор, а ивент, связанный со Зловещей энергией на площадке Марни, продлится с 8 октября по 5 ноября. Возвращение Странной игровой площадки с сезонными мини-играми, еженедельными заданиями и специальными монстрами. Также можно заработать [Ивент] Знак очищения через различные активности и обменять предмет на награды, включая материалы для улучшения, костюмы, питомцев и временную мебель с эффектами.