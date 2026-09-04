Дополнение Charting the Unknown для Crimson Desert уже доступно для предзаказа

В ходе презентации Sony State of Play компания Pearl Abyss анонсировала, что первое дополнение для Crimson Desert под названием Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown станет доступно игрокам по всему миру 16 октября в 01:00 по московскому времени. Оформить предварительный заказ на это расширение уже можно на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store для ПК. Само дополнение будет распространяться исключительно в виде цифровой версии. Что касается стоимости в других валютах, рекомендуется уточнять актуальные цены в региональных магазинах. Для владельцев консолей PlayStation и Xbox предусмотрена временная акция: при предзаказе можно получить дополнительную скидку в 10%, действующую ограниченный период. Помимо этого, все оформившие предзаказ получат два уникальных внутриигровых предмета: комплект водолазного снаряжения «Исследователь неизведанного» для Клиффа и Унки, а также облегченную версию этого комплекта для Дамианы.

Дополнение Charting the Unknown привносит новые возможности для обустройства жилья и повседневной активности в Пайвеле. Усовершенствованная система жилища позволяет создавать и персонализировать свой дом, ориентируясь на личные вкусы и предпочтения. Кроме того, игрокам станут доступны аренда и управление разнообразными заведениями, что позволит не только увеличить свое богатство, но и наладить более тесные отношения с местными жителями Пайвела, делая каждый день в этом мире более насыщенным и интересным. В Пайвеле развернутся несколько новых сюжетных линий: мрачное присутствие, таящееся в пустыне, опасное политическое противостояние, путешествие, выходящее за рамки привычного времени, а также древняя загадка, скрытая в морских глубинах. В этих историях игроки будут сопровождать Клиффа, Унку и Дамиану, которые идут своим путем, раскрывают собственное призвание и самостоятельно определяют, как сложатся их судьбы.