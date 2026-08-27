Resonance: A Plague Tale Legacy вышла сегодня на консолях и ПК

Resonance: A Plague Tale Legacy вышла сегодня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. Игра также доступна с Xbox Game Pass и поддерживает Xbox Play Anywhere. Коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy доступно для предварительного заказа в Европе. Это премиальное издание посвящено приключениям Софии и включает в себя эксклюзивные коллекционные предметы, вдохновлённые вселенной игры. Действие игры разворачивается за 15 лет до событий Requiem. Играйте за Софию, отважную молодую грабительницу, скрывающуюся от преследования и стремящуюся раскрыть тайны своего прошлого. Погрузитесь в оригинальную историю, сочетающую в себе сражения, мифы и судьбу, с совершенно новым взглядом на вселенную «A Plague Tale».

Путешествие Софии приводит её на остров Минотавра, где ей предстоят смертельные испытания, преодоление коварных троп, разгадывание головоломок, и всё это время она будет сражаться и опережать преследующую её армию. Но настоящее испытание ждёт её впереди, ведь ужасающее существо, скрывающееся за мифом, вскоре начнёт резонировать с ней… По мере продвижения вглубь острова вы столкнётесь с правдой, скрывающейся за давно погребённым проклятием.

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