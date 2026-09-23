Microsoft объединила студии для новой Forza Horizon

Компания Microsoft сегодня объединяет две студии, отвечающие за разработку игр серии Forza, в рамках масштабной реструктуризации Xbox. Playground Games, создавшая Forza Horizon, и Turn 10 Studios, разработчик Forza Motorsport, будут работать как единая команда, сосредоточившись на Forza Horizon и Fable. «Playground и Turn 10 объединятся в одну студию, которая будет заниматься франшизами Forza и Fable. Эти две студии уже более 10 лет являются технологическими, творческими и франчайзинговыми партнёрами, а сегодняшние изменения официально объединят их работу в одну команду», — заявил директор по контенту Xbox Мэтт Бути в официальном блоге.

Правда, фактическое закрытие Turn 10 Studios оставляет открытым вопрос о будущем Forza Motorsport. Пока неясно, вернётся ли Microsoft когда-нибудь к развитию этой серии или полностью сосредоточится на Forza Horizon. В прошлом году в Turn 10 Studios было уволено более 70 сотрудников, что затронуло подавляющее большинство команды. Более того, последний год студия фактически занималась поддержкой Forza Motorsport, а теперь оставшиеся сотрудники перейдут в Playground Games и будут работать над Forza Horizon и Fable. Так что на текущий момент ресурсов на новую Forza Motorsport у компании просто нет. Но это и логично — руководство хочет сосредоточиться на более аркадных проектах, которые лучше подходят для массовой аудитории и продаются более крупным тиражом. Но фанатам Forza Motorsport это не понравится.