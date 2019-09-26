12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900 засветился в сети

Первые сведения о процессоре Ryzen 9 3900 появились еще в прошлом месяце. Утверждалось, что нас ждет 12-ядерный CPU c частотами 3,1-4,2 ГГц, а потому многие предположили, что его TDP будет равен 65 Вт. Заметим, что 12-ядерный Ryzen 9 3900X функционирует на частотах 3,8-4,6 ГГц при TDP в 105 Вт. Сегодня Ryzen 9 3900 был обнаружен в перечне поддерживаемых процессоров на сайте компании Biostar. Указана базовая частота 3,1 ГГц и TDP – 65 Вт. Максимальная частота не приводится, но, скорее всего, она будет равна вышеуказанным 4,2 ГГц. Судя по всему, нас ждет первая потребительская двенадцатиядерная модель с настолько низким энергопотреблением. И выпустит её, что немаловажно, AMD.