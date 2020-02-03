12-нанометровый процессор MediaTek Helio G80

Тайваньский производитель процессоров MediaTek анонсировал свой новый бюджетный процессор Helio G80.

Новый процессор MediaTek Helio G80 восемь ядер и построен по 12-нанометровому техпроцессу. Внутри установлено два ARM- ядра Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц. За графику нового процессора отвечает видеоускоритель Mali-G52. Он работает на частоте 950 мГц.

MediaTek Helio G80 получил поддержку до 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также фирменную технологию HyperEngine Game Technology, которая улучшает производительность в играх.