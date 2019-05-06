14‑летний игрок Gambit Esports прошел на Fortnite World Cup для дуэтов

Игроки Gambit Esports Марк Letw1k3 Данилов и Ян fwexY Каур заняли второе место в квалификации к Fortnite World Cup для дуэтов и заработали $8 тыс. и место в финальной части турнира. Марк Letw1k3 Данилов

Ян fwexY Каур

Ранее 14-летний игрок Марк Letw1k3 Данилов смог пробиться на турнир в одиночном режиме. Он занял пятое место на первой неделе отборочных соревнований и заработал $2 250. Отборочные на одиночный и парный LAN-финалы продлятся до 16 июня. Каждую неделю Epic Games суммарно разыгрывает по миллиону долларов в квалификациях. Призовой фонд финальной части составит $40 млн.