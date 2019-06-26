16-ядерный AMD Ryzen 3000 опередил в Geekbench 18-ядерный Core i9-9980XE

Недавно в сети появилась информация о производительности 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X, который оказался быстрее 18-ядерного Intel Core i9-9980XE. Сегодня в бенчмарке Geekbench засветился новый 16-ядерный процессор AMD, превосходство которого над Core i9-9980XE оказалось еще более внушительным. Процессор набрал 6714 баллов в однопоточном тесте и 64953 балла в многопоточном. О каком именно CPU идет речь, пока не сообщается. Вполне возможно, что это инженерный образец, который и вовсе не появится в продаже.