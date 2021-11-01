27-дюймовый iMac Pro выйдет в 2022 году

Появилась подробная информация о новом iMac большего размера, устройство устройство будет носить название iMac Pro, и оно будет оснащено 27-дюймовым дисплеем. Новый 27-дюймовый iMac Pro, по-видимому, будет оснащен мини-светодиодным дисплеем, он будет предлагаться с процессорами M1 Pro и M1 Max.

Устройство будет иметь как минимум 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Также iMac Pro будет иметь темные лицевые панели, а не светлые, как у 24-дюймовой модели. Цена на iMac Pro будет начинаться примерно с 2000 долларов, топ-модель будет стоить значительно дороже.
Комментарии и отзывы iMac Pro
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