3 нанометра уже реальность

Китайские ученые смогли реализовать 3-нанометровые транзисторы, но пока что их не будут выпускать в свет. Дело в том, что при столь компактных размерах любое повышение температуры является губительным для электроники, так как компоненты просто сгорают. Чтобы этого не происходило, компаниям нужно как-то понижать питание на те или иные элементы подсистемы, что иногда негативно влияет на производительность. То есть, сейчас нет проблем выпустить полупроводники на 3 нанометрах, просто они не будут продуктивно работать и выполнять те задачи, которые обязаны. В этом заключается основная проблема на текущий момент, но и ее китайские ученые пообещали решить. Вскоре компьютеры будут еще более мощными при более низком потреблении энергии.