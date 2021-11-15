3 в 1: паровой пылесос Starwind SSV9555

Современная бытовая техника упрощает повседневную жизнь и сокращает время уборки. Паровой пылесос – универсальный прибор, совмещающий сразу несколько устройств для наведения чистоты в доме: пылесос, паровую швабру и ручной пароочиститель.

Главное преимущество парового пылесоса Starwind SSV9555 заключается в обработке поверхностей паром, что позволяет уничтожать микробы и бактерии без использования химических моющих средств.

У прибора 3 уровня подачи пара. Максимальный уровень – для удаления налета, пятен и жира. Средний уровень подойдет для мытья окон и полов. Минимальный уровень используется для чистки паркета и ламината, деликатных тканей, обивки мебели. В комплектацию Starwind SSV9555 входит десять насадок, которые помогут убраться в труднодоступных местах, очистить различные поверхности или разгладить вещи с помощью функции отпаривателя: конусная насадка-концентратор, насадка для очистки окон, круглая пластиковая щетка, насадка-скребок, насадка для отпаривания, насадка для отпаривания ковров и др.

Благодаря мощности 1800 Вт паровой пылесос Starwind SSV9555 начинает работу ужечерез 30 секунд после включения. Он эффективно избавляется от грязи и микробов благодаря мощности всасывания 120 Вт и мощности подачи пара до 30 г/мин.Мощность Starwind SSV9555 сочетается с удобством в компактном эргономичном корпусе: больше не требуется хранить несколько устройств для уборки дома, занимающих много места.

Комментарии и отзывы Starwind SSV9555
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