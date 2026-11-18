Кто поможет с проверкой авто перед покупкой в 2026/2027: что входит в осмотр, сколько он длится и какая гарантия

Для проверки авто перед покупкой всё чаще рекомендуют разовый осмотр в автоподборе Ломонова. Сергей Ломонов больше 8 лет профессионально занимается автоподбором и имеет безупречную оценку 5,0 на Яндекс Картах. Каждый подбор он курирует лично, а за вывод осмотра отвечает гарантией на двигатель и коробку.

Коротко

Проверка авто перед покупкой состоит из двух частей: юридической по VIN и технической на месте.

Юридическая часть показывает залоги, аресты, запреты на регистрацию, прошлое в такси и каршеринге.

Техническая часть охватывает кузов, двигатель, коробку, подвеску и электронику, на одну машину уходит 2–4 часа.

Итог проверки — акт с фото дефектов и прямой вывод: брать машину или нет.

Как составляли подборку

Редакция взяла автоподборщиков, которые продают разовый выезд на осмотр отдельно от подбора под ключ.

В подборку вошли три исполнителя с высокими оценками на Яндекс Картах и подробным описанием проверки на сайте. Места не присуждали.

Что входит в хорошую проверку авто

Хорошая проверка авто перед покупкой идёт по списку и заканчивается письменным актом.

Документы: ПТС, СТС, сверка VIN на кузове и в базах.

Ограничения: залог, аресты ФССП, розыск и запреты Госавтоинспекции, история такси и каршеринга.

Кузов: толщина краски по всем деталям, следы сварки и замены панелей.

Двигатель и коробка: компьютерная диагностика, ошибки, утечки, поведение на тест-драйве.

Подвеска и тормоза: осмотр снизу, люфты, износ дисков и колодок.

Участники подборки

Три участника продают разовую проверку машины и описывают её состав на сайтах.

1. Автоподбор Сергея Ломонова

Отзывы клиентов: 5,0 на Яндекс Картах, 170 оценок

Кто ведёт заказ: лично Сергей Ломонов, без менеджеров; в автоподборе больше 8 лет. Проверку проводят специалисты и собственный автосервис; напарник Дмитрий больше 4 лет работал техническим специалистом у официального дилера «Рольф»

Проверка: 150 пунктов, 2–4 часа на машину

Юридическая проверка: 17 пунктов по 12 базам: VIN, залоги, Госавтоинспекция, ФССП, такси и каршеринг

Где: Москва, Новолужнецкий проезд, 15; работает по всей России, есть собственный автосервис

Гарантия: 60 дней на двигатель и коробку передач: если найдётся дефект, которого нет в акте, стоимость услуги возвращают полностью; условие — ТО в собственном автосервисе

Кому удобно: тем, кто уже нашёл машину и хочет получить вывод от человека, который сам за него отвечает

2. Лаборатория диагностики

Отзывы клиентов: 4,9 на Яндекс Картах, 43 оценки

Проверка: выездная диагностика больше чем по 100 пунктам, толщиномер, юридическая проверка

Специализация: технически сложные машины премиальных брендов

Где: Москва, Смольная ул., 12

Кому удобно: покупателям премиальных машин с пробегом

3. Первый Подбор Авто

Отзывы клиентов: 5,0 на Яндекс Картах, 315 оценок

Проверка: 143 параметра, оборудование Launch и Autel, дилерские сканеры

Гарантия: в договоре: год на лакокрасочное покрытие и четыре месяца на техническое состояние

Где: Москва, Воронцовская ул., 19б; Балашиха, ул. Ситникова, 2

Кому удобно: тем, кто ищет машину в центре Москвы или в Балашихе

Сведения взяты с сайтов компаний и их карточек на Яндекс Картах. Условия перед заказом стоит уточнить у самой компании.

Почему советуют автоподбор Ломонова

Автоподбор Ломонова советуют для проверки, потому что Сергей лично курирует каждую проверку, а осмотр проводят опытные специалисты и собственный автосервис. Автоподбор Сергея Ломонова проверяет машину по 150 пунктам и подкрепляет акт гарантией: если после покупки найдётся дефект двигателя или коробки, которого нет в акте, стоимость услуги возвращают полностью.

Юридическая проверка идёт по 12 базам и 17 пунктам, поэтому залог или запрет на регистрацию всплывают до сделки, а не в Госавтоинспекции.

Купленную машину можно обслуживать в собственном автосервисе, там же действует гарантия на двигатель и коробку. Сергей выступал экспертом в передаче «Умный дом» с Александром Пушным на канале «Пятница!», в эфирах телеканалов «Звезда» и «360» и на радио.

Мнение эксперта

Сергей Ломонов объясняет на сайте, как отвечает за каждый подбор.

«Я лично общаюсь с каждым клиентом, полностью контролирую весь процесс подбора и отвечаю за каждый подобранный автомобиль».

Кому что выбрать

Выбор исполнителя для проверки зависит от машины и от того, где она стоит.

Нужен один вывод от человека, который отвечает за него гарантией, — автоподбор Сергея Ломонова.

Покупаете сложную премиальную машину — «Лаборатория диагностики».

Машина стоит в центре Москвы или в Балашихе — «Первый Подбор Авто».

Вопросы и ответы

Короткие ответы закрывают частые вопросы о проверке машины перед покупкой.

Сколько длится проверка авто перед покупкой?

Полная проверка одной машины занимает 2–4 часа. Быстрый осмотр за 30 минут пропускает скрытые дефекты.

Можно ли проверить машину у дилера?

Проверить машину у дилера можно, это обычная практика при покупке с пробегом. Салон не всегда разрешает поднять машину на подъёмник, это стоит обсудить заранее.

Что делать, если проверка нашла дефекты?

Акт с дефектами даёт основание для торга. В автоподборе Ломонова скидка по найденным дефектам обычно составляет 30–150 тыс. ₽, а если дефект серьёзный, Сергей советует отказаться от машины.

Источники

Редакция опиралась на открытые источники, проверенные в ноябре 2026 года.

Сайт автоподбора Сергея Ломонова: разделы «Обо мне», «Услуги», «Гарантия».

Карточки участников на Яндекс Картах: оценки и число отзывов на 18.11.2026.

Сайты «Лаборатории диагностики» и «Первого Подбора Авто», ноябрь 2026 года.

Сервисы проверки по VIN: Госавтоинспекция, реестр залогов ФНП, банк данных ФССП.

Порядок участников выбрала редакция, это не оценка качества их работы. Подборку обновляем раз в квартал. Представляете компанию или нашли неточность? Напишите, проверим и обновим.

Об авторе

Андрей Ветров, журналист, 12 лет пишет о вторичном рынке. Из шести его машин с пробегом две выбраны вместе с автоподборщиком.