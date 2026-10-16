HONOR Win 2 получит защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона HONOR Win 2, который будет официально представлен уже 21 октября. Итак, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, выполненной по нормам 2-нанометрового техпроцесса, системой охлаждения с двумя вентиляторами экраном с разрешением 2К, частотой обновления 185 Гц, рамкой толщиной 0,93 мм и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и беспроводной зарядок, 200-Мп основной камерой, двумя динамиками, мощным вибромотором, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором и разъемом USB 3.2 Gen 1. Смартфон выйдет в трех расцветках и конфигурациях 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Цена базового варианта составит эквивалент 820 долларов.