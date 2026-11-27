Google оптимизировала Android Auto под современные дисплеи

Компания Google начала распространять обновление Android Auto под индексом 18.2.664604-release, которое заметно улучшает работу интерфейса на автомобилях с широкоформатными экранами. Изменения связаны с постепенным переходом платформы на дизайн Material 3 — для автомобилей с горизонтальными экранами обновление заменяет прежнюю верхнюю панель навигации вертикальным меню, расположенным сбоку. Теперь вместо того, чтобы тянуться к правому верхнему углу экрана для переключения между разделами, водители могут пользоваться компактной боковой панелью. Кроме того, Google избавилась от бесполезных пустых областей между обложкой альбома и краями дисплея во время проигрывания музыки. На их месте появилась полноценная панель воспроизведения с обложкой и элементами управления контентом.

Такие изменения особенно актуальны на фоне развития автомобильных мультимедийных систем. Производители устанавливают всё более крупные прямоугольные дисплеи на центральные консоли, стремясь сделать автомобили современнее и обосновать их растущую стоимость. Однако программное обеспечение не всегда успевает за развитием аппаратной части — владельцам современных электромобилей нередко приходится нажимать на крошечные элементы интерфейса, окружённые большими пустыми областями, одновременно следя за дорогой. Новый интерфейс должен упростить процесс взаимодействия с мультимедийной системой и повысить уровень безопасности на дороге.