30% американцев готовятся к покупке новой консоли

Перед релизом консолей нового поколения многие производители проводят различные тесты, делая упор на рекламе своего продукта. Но, конечно, проводятся и различные системы вопросов, в ходе которых пользователей спрашивают о том, что они планируют покупать в ближайшем будущем, на что обращают внимание и так далее — это позволяет компании приблизительно спрогнозировать продажи новинки. И в США, как оказалось, большая часть пользователей планирует покупать консоли нового поколения. Это позволит производителю продавать приставки на этом рынке более активно, ведь даже если учесть неточность опроса, популярность новых консолей действительно высокая. А значит, и уровень продаж тоже будет приличным, не говоря уже о продажах перед праздниками.

Комментарии и отзывы PS5
Обзоры:
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Новости:
Sony будет удаленно регулировать вентилятор в PS5

В сети появилась весьма интересная информация от сотрудников компании Sony относительно их консоли нового...
Обнаружен первый недостаток Xbox Series X

Вчера появилась информация о том, что интерфейс меню консоли Xbox Series X работает исключительно в разре...
У Sony проблемы с продажей PS5 в Индии

Возникла довольно интересная ситуация — до релиза PS5 осталось совсем немного, компания Sony уже готовит ...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Релиз Warframe Heart of Deimos состоится...
Релиз Warframe Heart of Deimos состоитсяWarframe получает новое обновление, которое переносит игроков на зараженную планету. На презентации Tenno...
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мыш...
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышВ ближайшие три недели мы рассмотрим новые игровые мышки семейства Bloody, представленные не так давно и ...
Представлена беззеркальная камера Nikon ...
Представлена беззеркальная камера Nikon Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Z 7II, которая получила да...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка ...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка Samsung недавно начала дразнить появление нового телефона серии M через Amazon India. Промо-страница на с...
Смарт-часы Amazfit Bip S Lite оценены в ...
Смарт-часы Amazfit Bip S Lite оценены в Компания Huami пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Bip S Lite, которая оценена в 50 долларо...
Смартфон Realme C17 оценен в 160 евро...
Смартфон Realme C17 оценен в 160 евроКомпания Realme представила смартфон C17, который появится в рамках молниеносной продажи уже завтра по це...
Redmi Note 9S получил глобальную прошивк...
Redmi Note 9S получил глобальную прошивкКомпания Xiaomi выпустила стабильную глобальную прошивку MIUI 11.0.11.0 на основе операционной системы An...
Samsung Galaxy Tab A7 дешевле в США, чем...
Samsung Galaxy Tab A7 дешевле в США, чемВ сентябре компания Samsung анонсировала бюджетный планшет Galaxy Tab A7. Изначально устройство было дост...
Huawei будет выпускать обновления для св...
Huawei будет выпускать обновления для свСуществующие телефоны Huawei на базе Android по-прежнему будут поддерживаться обновлениями безопасности и...
В Valorant появится режим Deathmatch...
В Valorant появится режим DeathmatchРазработчики компании Riot Games объявили, что 5 августа в Valorant появится режим FFA Deathmatch. ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Сколько бы в вашей коллекции не было игр, а все равно всегда хочется чего-то нового. В этот раз мы состав...
Состоялся анонс PVPVE шутера The Raid...
Состоялся анонс PVPVE шутера The RaidСреди множества представленных на мероприятии Gamescom 2020 игр есть интересный проект под названием The ...
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor