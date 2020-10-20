30% американцев готовятся к покупке новой консоли

Перед релизом консолей нового поколения многие производители проводят различные тесты, делая упор на рекламе своего продукта. Но, конечно, проводятся и различные системы вопросов, в ходе которых пользователей спрашивают о том, что они планируют покупать в ближайшем будущем, на что обращают внимание и так далее — это позволяет компании приблизительно спрогнозировать продажи новинки. И в США, как оказалось, большая часть пользователей планирует покупать консоли нового поколения. Это позволит производителю продавать приставки на этом рынке более активно, ведь даже если учесть неточность опроса, популярность новых консолей действительно высокая. А значит, и уровень продаж тоже будет приличным, не говоря уже о продажах перед праздниками.