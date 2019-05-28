30 мая выйдет первый смартфон на базе нового чипа Snapdragon 665

Популярный индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) рассказал, что на этой неделе представят первый смартфон c новым процессором Qualcomm Snapdragon 665.

По словам источника, мероприятие пройдёт 30 мая. К сожалению, о каком конкретно устройстве идёт речь, пока неизвестно.

В этот день в Китае состоится презентация упрощённого флагмана Meizu 16Xs, хотя не факт, что речь идёт именно о нём, так как по всем слухам и утечкам, аппарат будет работать на чипе Snapdragon 712. Напомним, процессор Snapdragon 665 является улучшенной версией Snapdragon 660. Новинка построена по 11-нанометровому техпроцессу и имеет четыре энергоэффективных ядра Kryo 260 (Cortex- A53) и четыре высокопроизводительных Kryo 260 (ARM Cortex-A73), которые работают на максимальной тактовой частоте 2.2 ГГц.