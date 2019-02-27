360-градусная камера Ricoh Theta Z1

Компания Ricoh расширила свою линейку 360-градусных камер выпустив камеру Theta Z1.

Когда дело доходит до качества, новый флагман опережает своих предшественников и может похвастаться двумя 20-мегапиксельными 1-дюймовыми CMOS-датчиками с задней подсветкой, обновленным алгоритмом обработки изображений, более крупными датчиками позволяющими улучшить качество изображений, степенью потоковой передачи в 4K или 2K и 19 ГБ встроенной памяти. Эта камера из магниевого сплава толщиной 24 мм также оснащена 0,93-дюймовым OLED-дисплеем, обеспечивающим быстрый доступ к основным настройкам и информации о съемке, а также новой функциональной кнопкой, которая может переключаться между режимами отображения в один миг.