3D-камера Leopard Imaging будет представлена ​​на выставке CES 2022

Leopard Imaging Inc., мировой лидер в разработке встраиваемых камер высокого разрешения, а также элитный партнер платформы Nvidia Jetson, объявляет о своих планах на выставку Consumer Electronics Show (CES) 2022, которая пройдет с 5 по 8 января, и продемонстрирует передовые решения для обработки изображений и искусственного интеллекта. Компания представит демонстрационные версии 3D Depth Camera Hawk на платформах Jetson Edge AI и Isaac Robotics. Leopard Imaging представит на выставке CES 2022 настроенные камеры для автономного вождения, дронов, интернета, робототехники и периферийных вычислительных устройств с искусственным интеллектом. Компания будет обмениваться идеями со своими партнерами, отраслевыми экспертами и клиентами для разработки более совершенных технологий для визуализации.

В ноябре Leopard Imaging в сотрудничестве с NVIDIA выпустили стереокамеру Hawk 3D Depth LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2, поддерживающую платформу NVIDIA Isaac Robotics и платформу NVIDIA Jetson, а также подняли технологию камер на новый уровень. Leopard Imaging повышает качество изображения с помощью технологии Active Alignment (AA) благодаря ее мощным производственным возможностям. Его услуги полной интеграции помогут клиентам использовать эту камеру в различных робототехнических проектах.