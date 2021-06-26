3DMark предлагает новый тест CPU Profile для процессоров

Утилита 3DMark получила новое обновление в котором были добавлены новые наборы тестов CPU Profile для процессоров. Тесты позволяют проверить как себя ведет процессор при изменении количества загруженных потоков. Тест начинается с использования всех доступных потоков. Затем он повторяется с использованием 16 потоков, 8 потоков, 4 потоков, 2 потоков и заканчивается однопоточным тестом. Каждый из шести тестов дает оценку. Диаграмма аппаратного мониторинга показывает, как тактовая частота и температура процессора менялись во время выполнения тестов.

Новые тесты производительности CPU Profile доступны в 3DMark Advanced Edition и 3DMark Professional Edition.
Комментарии и отзывы 3DMark CPU Profile
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