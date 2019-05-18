4A Games выпустит сюжетные DLC для Metro Exodus

Шутер Metro Exodus обзаведется двумя сюжетными дополнениями, и первую добавку геймеры получат уже этим летом.

В первом DLC под названием «Два полковника» игрокам расскажут историю полковника Хлебникова, который едет домой, чтобы встретить Новый год со своим сыном, Кириллом. К сожалению, проблем в подземке стало только больше: в тоннелях разрастается гниль, мутанты стали еще агрессивнее, а запасы лекарств от лучевой болезни вот-вот закончатся. Вместе с новой сюжетной линией дополнение расширит арсенал Metro Exodus огнеметом. Второе DLC назвали «История Сэма», и выйдет оно только в начале 2020 года. В этот раз сюжет расскажет о морском пехотинце из американского посольства в Москве, который хочет отыскать родных:

Оба дополнения будут доступны владельцам сезонного абонемента, но желающие могут купить их отдельно. Цена пропуска составляет $25.