4K-проектора XEED 4K6021Z новинка

Проектор поддерживает истинное разрешение 4K (4096x2160) с высокой резкостью изображения и текста, поэтому подходит для вузов, конструкторских и дизайнерских бюро и медицинских учреждений. Чтобы обеспечить совместимость с разнообразной оптикой, в модели XEED 4K6021Z используется простое втулочное крепление. Оно «дружит» с семью сменными объективами Canon, включая выпущенный недавно стандартный зум-объектив RS-SL07RST 4K, в котором для минимизации искажений используются прецизионные линзы Canon. Новый объектив обладает электроприводным зумом 1,76x и возможностью вертикального смещения на +/-73%.Новый LCOS-проектор XEED 4K6021Z выдаёт цветовую яркость 6000 люмен. Фирменная технология отражающей LCOS-панели Canon обеспечивает высокую равномерную яркость и практически полное отсутствие промежутков между пикселями. Это позволяет создавать чёткое изображение с отличной детализацией без эффекта «решётки», что особенно важно для музейных, дизайнерских и творческих инсталляций. Благодаря двум разъемам Display Port новая модель поддерживает 10-битный цветовой сигнал с дискретизацией 4:4:4, полностью охватывающий цветовое пространство sRGB.О стоимости новинки пока неизвестно.