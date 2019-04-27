Юбилейный Ryzen 7 2700X к 50-летию AMD

На прошлой неделе появились сообщения о специальной версии Ryzen 7 2700X к пятидесятилетию AMD.

Эта годовщина выпадает на 1 мая, день, когда этот процессор, вероятно, будет выпущен.

Технические характеристики издания 50th Anniversary (с кодом продукта YD270XBGAFA50) на бумаге идентичны стандартным Ryzen 7 2700X. По крайней мере, можем ожидать: новую коробку с золотыми акцентами и процессор с лазерной гравировкой от Lisa Su (генеральный директор AMD).

Так что, похоже, это своего рода коллекционное издание с чуть более высокой ценой. Специальный RX 590 также запланирован на пятидесятую годовщину.

Технические характеристики издания 50th Anniversary.