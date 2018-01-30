500 миллионов рублей в киберспорт

Фонд развития интернет-инициатив запускает достаточно интересный проект вместе с владельцем компьютерного клуба М19. В ходе данного сотрудничества, планируется собрать около 500 миллионов рублей в течении следующего года, дабы эти средства пустить на развитие киберспорта в стране. Пока говорить о реализации данной идеи рано, так как слишком много проблем может возникнуть на пути сбора такой крупной суммы денег. например, уже сегодня начали собирать средства для этой затеи, всех желающих вложить деньги в киберспорт приглашают уже сейчас поучаствовать. Вот только будет ли у вас желание вкладывать средства в развитие киберспорта для владельца компьютерного клуба, дабы он потом зарабатывал деньги с турниров и увеличивал собственный запас денег - большой вопрос. Пока что эта тема требует более детального обсуждения.