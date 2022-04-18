56-ядерный процессор Intel Sapphire Rapids ES разгоняется до 3,3 ГГц при 420 Вт

Intel постепенно переводит своих клиентов на новое поколение процессоров под названием Sapphire Rapids. Сегодня, благодаря источнику информации об аппаратном обеспечении Yuuki_ans, мы получили более глубокое представление о топовом 56-ядерном процессоре Sapphire Rapids и его параметрах питания. Согласно утечке, появилась информация либо о процессорах Xeon Platinum 8476, либо о процессорах Platinum 8480, оснащенных 56 ядрами и 112 потоками. Эта модель работала на базовой частоте 1,9 ГГц и на повышенной частоте 3,3 ГГц. Одноядерный может увеличиться до 3,7 ГГц. Помните, что это только инженерный образец, поэтому окончательные целевые скорости могут отличаться. Он содержит 112 МБ кэш-памяти L2 и 105 МБ кэш-памяти L3, и этот образец работал с 1 ТБ памяти DDR5 с таймингами CL40-39-38-76.

Возможно, самым захватывающим открытием является конфигурация мощности этого SKU. Intel позволила этому ЦП потреблять 350 Вт в рейтинге PL1 и до 420 Вт в режиме производительности PL2. Принудительный рейтинг ограничения мощности BIOS установлен на удивительном уровне 764 Вт, что может произойти с включенным AVX-512. Окончательные рейтинги TDP еще не разглашаются, однако эти процессоры Sapphire Rapids кажутся относительно энергоемкими.