6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500 обойдется в $138

Еще летом в сети появилась информация о том, что компания AMD выпустит новые модели процессоров Ryzen 3000 – в частности, шестиядерный Ryzen 5 3500. Недавно стало известно, что будет две модели: Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X. Сегодня сети появились подробности о Ryzen 5 3500. Итак, в Тайланде CPU оценен в 138 долларов. Процессор характеризуется базовой частотой 3,6 ГГц, максимальной 4,1 ГГц, объемом кэш-памяти 16 МБ и TDP в 65 Вт. Если данные верны, то отличие между Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X заключается в два раза большем объеме кэш-памяти у последнего. Таким образом, Ryzen 5 3500 будет стоить в США примерно 130 долларов, а Ryzen 5 3500X – 150 долларов.