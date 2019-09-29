6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X появился в продаже

На китайской площадке JD.com стартовали продажи шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 3500X, который должен стать бестселлером благодаря своей цене в 140 долларов. Новинка стоит на 15 долларов меньше конкурента Core i5-9400F, у которого к тому же процессорного кулера в комплекте поставки. Данный процессор характеризуется частотами 3,6-4,1 ГГц, 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, поддержкой оперативной памяти DDR4-3200 МГц, совместимостью с материнскими платами с разъемом AMD4, а также TDP в 65 Вт. Скоро в продаже должен появиться CPU AMD Ryzen 5 3500, который отличается вдвое меньшим объемом кэш-памяти. Предположительно, он окажется на 15 долларов дешевле своего старшего собрата.