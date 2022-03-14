64-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 5995WX Zen 3 теперь является самым быстрым чипом

Недавно выпущенный флагманский процессор AMD Threadripper PRO 5995WX для рабочих станций бьет все рекорды тестов производительности. Одним из таких примеров является тест ЦП Passmark, где чип с огромным отрывом превзошел все остальные чипы.

AMD Threadripper PRO 5995WX он основан на 7-нанометровой архитектуре Zen 3 и содержит в общей сложности 9 микросхем, включая 8 ПЗС-матриц и один кристалл ввода-вывода. Каждая из ПЗС-матриц полностью сконфигурирована с 8 ядрами Zen 3, что в сумме дает 64 ядра и 128 потоков. Центральный процессор работает на базовой частоте 2,7 ГГц и на частоте повышения 4,5 ГГц. Другие характеристики включают 256 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, всего 288 МБ, 128 линий PCIe Gen 4 и TDP 280 Вт. ЦП поддерживает до 8 каналов памяти DDR4 с поддержкой емкости до 2 ТБ и поставляется в пакете TDP 280 Вт.

Хотя на данный момент цена чипа не указана, она должна быть около 5000-6000 долларов, учитывая все эти высокие характеристики, которые отлично подходят для пользователей рабочих станций. К сожалению, линейка AMD Threadripper PRO 5000 в настоящее время является временным эксклюзивом для рабочей станции Lenovo P620. Флагманский процессор AMD Theadripper PRO 5995WX появился в тесте Passmark CPU набрав внушительные 108 822 балла, что на 28 % больше, чем у его предшественника, 3995WX, и на 23 % больше, чем у процессора EPYC 7763 на базе Zen 3.
Комментарии и отзывы AMD Threadripper PRO 5995WX Zen 3
Intel готовит процессоры Core i9-12900KS с тактовой частотой…
Intel готовит процессоры Core i9-12900KS с тактовой частотойСогласно последнему отчету, Intel готовит ответ на 3D V-cache от AMD. Intel может выпустить предварительн…
Новый чипсет NPU MariSilicon X от Oppo…
Новый чипсет NPU MariSilicon X от OppoOppo только что анонсировала свой чипсет NPU MariSilicon, основанный на 6-нанометровом производственном п…
Apple набирает команду разработчиков микросхем в Южной Калиф…
Apple набирает команду разработчиков микросхем в Южной КалифСпустя 9 месяцев после того, как компания объявила о создании нового завода по разработке микросхем в Мюн…
MediaTek представил чип Dimensity 8000…
MediaTek представил чип Dimensity 8000На сегодняшней пресс-конференции MediaTek подтвердил, что долгожданный чипсет Dimensity 9000 будет исполь…
Процессор Exynos 2200 всего на 5% быстрее прошлогоднего Exyn…
Процессор Exynos 2200 всего на 5% быстрее прошлогоднего ExynExynos 2200 получил массу внимания, в первую очередь из-за партнерства Samsung с AMD по созданию высокопр…
Intel создаёт процессор для майнинга…
Intel создаёт процессор для майнингаIntel намерена войти в бизнес по добыче биткоинов. Нет, это не означает, что производитель будет создават…
Демонстрация процессора Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 п…
Демонстрация процессора Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 пКогда Intel объявила о первом гибридном дизайне компании под кодовым названием Alder Lake, мы ожидали уви…
TSMC объявляет о производстве нового чипа N4X…
TSMC объявляет о производстве нового чипа N4XTSMC сегодня представила новый чип N4X, адаптированный для требовательных рабочих нагрузок для высокопрои…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor