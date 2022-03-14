64-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 5995WX Zen 3 теперь является самым быстрым чипом

Недавно выпущенный флагманский процессор AMD Threadripper PRO 5995WX для рабочих станций бьет все рекорды тестов производительности. Одним из таких примеров является тест ЦП Passmark, где чип с огромным отрывом превзошел все остальные чипы.

AMD Threadripper PRO 5995WX он основан на 7-нанометровой архитектуре Zen 3 и содержит в общей сложности 9 микросхем, включая 8 ПЗС-матриц и один кристалл ввода-вывода. Каждая из ПЗС-матриц полностью сконфигурирована с 8 ядрами Zen 3, что в сумме дает 64 ядра и 128 потоков. Центральный процессор работает на базовой частоте 2,7 ГГц и на частоте повышения 4,5 ГГц. Другие характеристики включают 256 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, всего 288 МБ, 128 линий PCIe Gen 4 и TDP 280 Вт. ЦП поддерживает до 8 каналов памяти DDR4 с поддержкой емкости до 2 ТБ и поставляется в пакете TDP 280 Вт.

Хотя на данный момент цена чипа не указана, она должна быть около 5000-6000 долларов, учитывая все эти высокие характеристики, которые отлично подходят для пользователей рабочих станций. К сожалению, линейка AMD Threadripper PRO 5000 в настоящее время является временным эксклюзивом для рабочей станции Lenovo P620. Флагманский процессор AMD Theadripper PRO 5995WX появился в тесте Passmark CPU набрав внушительные 108 822 балла, что на 28 % больше, чем у его предшественника, 3995WX, и на 23 % больше, чем у процессора EPYC 7763 на базе Zen 3.