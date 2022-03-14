64-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 5995WX Zen 3 теперь является самым быстрым чипом

AMD Threadripper PRO 5995WX он основан на 7-нанометровой архитектуре Zen 3 и содержит в общей сложности 9 микросхем, включая 8 ПЗС-матриц и один кристалл ввода-вывода. Каждая из ПЗС-матриц полностью сконфигурирована с 8 ядрами Zen 3, что в сумме дает 64 ядра и 128 потоков. Центральный процессор работает на базовой частоте 2,7 ГГц и на частоте повышения 4,5 ГГц. Другие характеристики включают 256 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, всего 288 МБ, 128 линий PCIe Gen 4 и TDP 280 Вт. ЦП поддерживает до 8 каналов памяти DDR4 с поддержкой емкости до 2 ТБ и поставляется в пакете TDP 280 Вт.
Хотя на данный момент цена чипа не указана, она должна быть около 5000-6000 долларов, учитывая все эти высокие характеристики, которые отлично подходят для пользователей рабочих станций. К сожалению, линейка AMD Threadripper PRO 5000 в настоящее время является временным эксклюзивом для рабочей станции Lenovo P620. Флагманский процессор AMD Theadripper PRO 5995WX появился в тесте Passmark CPU набрав внушительные 108 822 балла, что на 28 % больше, чем у его предшественника, 3995WX, и на 23 % больше, чем у процессора EPYC 7763 на базе Zen 3.