7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019

2019-05-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - The International 2019; [46]
Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019. Его релиз состоится 7 мая. Об этом компания рассказала в твиттере.

Боевой пропуск дает обладателю доступ к внутриигровым заданиям и наградам (сеты и сокровищницы, фразы колеса чата), интерактивам (колесо Рилай, викторина, голосование за Аркану, специальные режимы и командные битвы). Пользователи также могут прогнозировать результаты команд на The International и участвовать в фэнтези-лиге.

The International 2019 состоится летом в Шанхае. 20–25 августа стадию плей-офф примет Mercedes-Benz Arena. Даты группового этапа пока неизвестны. Тематикой чемпионата станут джунгли и древние руины.

На турнире выступят 18 команд. На данный момент четыре коллектива заработали достаточное количество очков Dota Pro Circuit для попадания на чемпионат — Virtus.pro, Team Secret, Vici Gaming и Evil Geniuses. К ним присоединятся еще восемь команд по итогам сезона, а также шесть победителей региональных отборочных.

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