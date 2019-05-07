7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019

Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019. Его релиз состоится 7 мая. Об этом компания рассказала в твиттере.

Боевой пропуск дает обладателю доступ к внутриигровым заданиям и наградам (сеты и сокровищницы, фразы колеса чата), интерактивам (колесо Рилай, викторина, голосование за Аркану, специальные режимы и командные битвы). Пользователи также могут прогнозировать результаты команд на The International и участвовать в фэнтези-лиге.

The International 2019 состоится летом в Шанхае. 20–25 августа стадию плей-офф примет Mercedes-Benz Arena. Даты группового этапа пока неизвестны. Тематикой чемпионата станут джунгли и древние руины. На турнире выступят 18 команд. На данный момент четыре коллектива заработали достаточное количество очков Dota Pro Circuit для попадания на чемпионат — Virtus.pro, Team Secret, Vici Gaming и Evil Geniuses. К ним присоединятся еще восемь команд по итогам сезона, а также шесть победителей региональных отборочных.