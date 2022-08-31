8BitDo выпустила стильный геймпад для ПК

Известный производитель периферийных устройств 8BitDo представил три новые версии своего Ultimate Controller, в том числе две беспроводные версии. Есть Bluetooth, 2,4 ГГц и проводные варианты, все из которых уже доступны для предварительного заказа. Контроллеры поступят в продажу 28 октября. Обе модели Bluetooth и 2,4 ГГц оснащены перезаряжаемыми литий-ионными батареями и док-станцией для зарядки. Все три имеют переключатель, который позволяет переключаться между тремя профилями на лету. Вы можете переназначить контроллер и настроить другие параметры с помощью Ultimate Software 8BitDo на Windows, Android и iOS (но только на ПК для проводного контроллера). Контроллер в стиле Xbox также имеет две задние лепестковые кнопки.

Версия Bluetooth работает с Nintendo Switch и Windows, хотя вам может потребоваться подключить прилагаемый адаптер 2,4 ГГц (который находится внутри док-станции для зарядки) к компьютеру. Он стоит 70 долларов и доступен в черном и белом цветах. По словам 8BitDo, модель с частотой 2,4 ГГц совместима с Windows, Android и Raspberry Pi. Этот вариант поставляется в белом, черном и пастельно-розовом цветах и стоит 50 долларов. Что касается проводного варианта USB, то он совместим со Switch, Windows, Android и Raspberry Pi. Другие функции включают вибрацию триггера и улучшенный захват. Вы можете выбирать между черным и белым цветовыми решениями для проводной версии, которая обойдется вам в 35 долларов. Отличное решение на самом деле.