8K OLED дисплеи для планшетов и ноутбуков находятся в разработке

Компания Semiconductor Energy Laboratory создала 8K OLED-дисплеи, которые могут быть использованы в будущем для планшетов и ноутбуков. Дисплеи имеют размеры 8,3 и 13,3 дюйма и поддерживают разрешение 7 680 x 4 320 пикселей. То есть плотность пикселей младшей модели составляет 1058 PPI. Более крупный 13,3-дюймовый экран имеет плотность пикселей 663 PPI - почти в три раза больше, чем у Retina-дисплея MacBook Air.

Заявленная частота обновления у меньшей — до 60 Гц, время как большая 13,3-дюймовая панель работает быстрее с частотой обновления 120 Гц. Обе панели изготовлены с использованием технологии кристаллического оксида-полупроводника, материала ориентированного по оси C кристаллического оксида индия-галлия-цинка или CAAC-IGZO.

Поскольку у Semiconductor Energy Laboratory нет собственного производства, компания ищет партнера и работает над созданием новых дисплеев, подходящих для массового производства.