8Pack Hypercube MK2 - игровая система с контуром водяного охлаждения

Представлена игровая система 8Pack Hypercube MK2 с мощной платформой от AMD и графическим процессором NVIDIA.

8Pack Hypercube Mark 2 оснащен процессором Ryzen 9 5900X и графической картой RTX 3090. Платформа включает материнскую плату ASUS ROG Crosshair Formula VIII с 32 ГБ ОЗУ Team Group 8Pack. Все комплектующие собраны в корпусе Lian-Li O11 Dynamic XL с контуром водяного охлаждения, которая включает распределительную пластину на передней панели, охлаждающими трубками, водоблоком на видеокарте и процессоре. Кабели в системе выполнены в индивидуальной оплетке. В 8Pack Hypercube MK2 реализована светодиодная подсветка от Phanteks.

Игровая система 8Pack Hypercube MK2 оценена в 12.300 долларов.

Комментарии и отзывы 8Pack Hypercube MK2
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