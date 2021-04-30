AMD Adrenalin 21.4.1 снижает энергопотребление видеокарты до 72%

Компания AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 21.4.1 на прошлой неделе. Обновление включает множество изменений, функций и оптимизации. Кроме того, стало известно, что драйвер также снижает энергопотребление графического процессора примерна на 72% в неигровых нагрузках.

Благодаря команде TechPowerUp, протестированные видеокарты серии Radeon RX 6000, показали снижение энергопотребления. Тесты проводились с драйвером версии 21.3.2 и 21.4.1 с различными сценариями, когда видеокарта не нагружена, конфигурацию с несколькими мониторами и сравнивали энергопотребление во время воспроизведения мультимедиа.