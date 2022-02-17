AMD EPYC поддерживает Amazon EC2 C6a HPC

AMD объявила о расширении предложений Amazon Web Services Inc. (AWS) на базе процессоров AMD EPYC за счет общедоступных экземпляров Amazon EC2 C6a, оптимизированных для вычислений. По данным AWS, инстансы C6a предлагают до 15 % более высокую производительность по цене вычислений по сравнению с инстансами C5a предыдущего поколения для различных рабочих нагрузок, ориентированных на вычисления. Экземпляры C6a поддерживают ресурсоемкие рабочие нагрузки, такие как пакетная обработка, распределенная аналитика, показ рекламы, масштабируемые многопользовательские игры и кодирование видео. Это второй тип AWS EC2 на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения после выпуска инстансов M6a. Эти экземпляры продолжают сотрудничество между AWS и AMD, предоставляя клиентам AWS EC2 доступ к возможностям производительности и цены производительности процессоров AMD EPYC последнего поколения.

«Процессоры AMD EPYC по-прежнему представляют собой важнейшее решение для клиентов AWS, которым требуется доступ к высокой производительности вычислений и облачной масштабируемости для своих рабочих нагрузок, — сказал Дэн Макнамара (Dan McNamara), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения серверного бизнеса AMD. «Наш расширяющийся портфель облачных решений следующего поколения на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения для AWS подчеркивает растущее внедрение технологий AMD в облаке, и мы рады продолжить нашу совместную работу».
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