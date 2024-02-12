AMD Radeon 780M разогнали на 60%

Процессоры AMD Ryzen 8000G оснащены самым производительным в мире встроенным графическим процессором, но энтузиаст из интернета сделал этот чип на базе архитектуры RDNA 3 ещё мощнее с помощью ручного разгона, достигнув впечатляющего прироста производительности графики более чем на 60%. При этом стоит отметить, что интегрированное графическое решение AMD Radeon 780M не является чем-то невероятно новым — этот графический ускоритель присутствует на рынке больше года. С другой стороны, это не такая уж проблема, потому что видеокарта AMD Radeon 780M для стационарных ПК является очень достойным вариантом для пользователей с ограниченным бюджетом, потому что производительность данной встроенной графики соответствует мощности дискретной графики GTX 1650, а в случае разгона можно показать мощность на уровне GTX 1650 Ti.

Проблема только в том, что в процессе разгона процессор потребляет безумные объёмы энергии — настолько много, что даже просто охладить графический процессор внутри процессора будет тяжело, если вообще возможно. В конечном итоге интегрированная графика потребляет примерно столько же энергии, сколько и дискретная RTX 4060 Ti, что, конечно, сложно назвать разумным решением. Так что разгон в данном случае, конечно, впечатляющий, но лучше им не заниматься, потому что потребление энергии увеличивается несоизмеримо. Это стоит учитывать, если решить по гайдам разогнать графику и получить немного больше кадров в секунду.