AMD Ryzen 3 3100 удалось разогнать до 5,9 ГГц на все ядра

Нам уже известны характеристики нового процессора компании AMD. Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100 стал интересным экземпляром, по производительности близок к Intel Core i7 7700K. Напомним, что процессор имеет 4 ядра и 8 потоков. TDP 65 В и стоит процессор всего 99 долларов.

Известный оверклокер TSAIK, смог разогнать процессор Ryzen 3 3100 до предела, а именно до частоты 5,923 ГГц на все ядра. Разгон был осуществлен на материнской плате MSI X570 Tomahawk. Процессор охлаждался жидким азотом. Это лучший результат среди AMD Ryzen 3 3100 на данный момент.
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