AMD Ryzen 3000 вызывает проблемы

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что процессоры AMD Ryzen 3000 не работают с игрой Destiny 2. Точнее, игра просто не запускается на данном процессоре, так как есть проблема с драйверами или какими-то другими элементами системы. Теперь разработчики игры сообщили, что в AMD уже нашли проблему и она заключается в прошивке BIOS вашей материнской платы. Как только вы обновите ее на новую, проблема исчезнет и можно будет дальше играть с комфортом. Вопрос только в том, захотят ли пользователи обновлять прошивку материнской платы ради того, чтобы поиграть на новом процессоре в любимую игру? Это весьма сложная манипуляция, которая понравится далеко не всем. Что бы вы сделали в этой ситуации?