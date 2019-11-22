AMD Ryzen 3950X разогнали до рекордной частоты 6 ГГц

В погоне за рекордами несколько профессиональных оверклокеров смогли преодолеть барьер 6 ГГц, разогнав 16-ядерный процессор AMD Ryzen 3950X и память Crucial Ballistix Elite DDR4 под жидким азотом. Материнская плата Asus ROG Crosshair VIII Impact Mini DTX.

Рекордные 6 003 МГц для AMD Ryzen 3950X были достигнуты командой ASUS, а также установили новый мировой рекорд в тесте Geekbench3 для 16-ядерных процессоров с 99 714 баллов. Самые высокие тактовые частоты были достигнуты тайваньскими оверклокерами TSAIK, его 3950X даже работал на частоте 6,041 МГц на MSI X570 Godlike.

Кроме того, был установлен мировой рекорд для самой высокой частоты памяти DDR4: команда также использовала Crosshair VIII Impact, чтобы довести частоту модуля Crucial Ballistix Elite 8 ГБ до 3027 МГц. , что соответствует эффективной частоте 6054 МГц. Это не только обеспечивает высочайший уровень, когда-либо достигнутый на материнской плате X570, но и превосходит результаты, достигнутые с системами Intel.