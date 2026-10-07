Процессоры Intel Nova Lake-S засветились в бенчмарке AIDA64

В предварительной версии AIDA64 Extreme 8.40.8510 грядущие десктопные процессоры Intel Nova Lake-S отображаются как Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9 «четырехтысячной серии». Эта находка служит самым весомым на текущий момент программным подтверждением того, что корпорация планирует отказаться от трехзначной маркировки чипов для настольных ПК в пользу четырехзначной. Компания FinalWire выпустила данную бета-сборку 5 октября. В перечне изменений прямо указана поддержка распознавания для «Intel Core Ultra 5/7/9 4xxx Series», а следом в скобках добавлено уточнение Nova Lake-S. Разработчики диагностических утилит нередко получают идентификаторы еще до официального запуска продуктов, чтобы их софт мог определять как инженерные образцы, так и будущие серийные системы. Подобная запись не равнозначна официальному анонсу от Intel. AIDA64 может опираться на предварительную документацию, данные из прошивок или технические сведения, которые еще способны измениться. Тем не менее, четкая привязка «серии 4xxx» к Nova Lake-S делает четырехзначную схему куда более правдоподобной, чем неподтвержденный слух из соцсетей. Ранее в утечках фигурировали такие наименования моделей: Core Ultra 9 4970K BFC, Core Ultra 9 4950K, Core Ultra 9 4900 BFC, Core Ultra 7 4870K BFC, Core Ultra 7 4850K, Core Ultra 5 4650K и Core Ultra 5 4650F. Intel не давала официального подтверждения ни одному из этих названий. Сообщалось, что суффикс «BFC» относится к моделям с увеличенным кэшем последнего уровня. Подобные чипы могут стать ответом Intel на игровые решения AMD Ryzen X3D, хотя объем кэша, задержки и особенности реализации пока остаются загадкой.

Попавшие в сеть таблицы конфигураций описывают модели Nova Lake-S, которые сочетают в себе мощные ядра, энергоэффективные ядра и ядра с пониженным потреблением. К примеру, предполагаемый Core Ultra 9 4970K BFC заявлен с восемью P-ядрами, 16 E-ядрами и четырьмя LP-E ядрами, а также со встроенной графикой и базовой мощностью 125 Вт. Эти характеристики нужно рассматривать отдельно от подтвержденного перечня изменений в AIDA64. Выпуск ПО доказывает лишь то, что FinalWire готовит идентификацию для процессоров Nova Lake-S серии Core Ultra 4000; он не подтверждает каждую конкретную модель или конфигурацию ядер из более ранних утечек. Четырехзначная схема нумерации может позволить Intel различать Nova Lake и семейства Core Ultra 200 и 300. Кроме того, она открывает возможности для более гибкого разделения продуктов без чрезмерного использования суффиксов, хотя одновременно рискует запутать и без того сложную систему наименований. Ожидается, что Nova Lake-S перейдет на новый сокет LGA1954 вместо прежнего LGA1851.