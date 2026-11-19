Google будет запускать ИИ-серверы на орбите Земли

Компания Google заключила соглашение с компанией Blue Origin Джеффа Безоса о запуске спутников с серверами для искусственного интеллекта. Компании объявили, что ракета New Glenn выведет на орбиту спутники с фирменными процессорами Tensor Processing Unit в 1-м квартале 2029 года. Сотрудничество стало частью проекта Google под названием Project Suncatcher — амбициозной инициативы, цель которой заключается в создании космических центров обработки данных для ИИ. В октябре Google уже запустила первый спутник с ИИ-сервером — компании удалось успешно запустить установленные на борту процессоры TPU и использовать локальную модель Gemma 4 для передачи на Землю стихотворения хайку, созданного искусственным интеллектом.

В Google и Blue Origin сообщили, что предстоящий запуск станет первой специализированной миссией Project Suncatcher с использованием тяжелой ракеты-носителя. Спутники разместят на солнечно-синхронной орбите — их вычислительная мощность будет примерно соответствовать возможностям одной серверной стойки центра обработки данных. Первый спутник Google с ИИ-сервером ранее отправился в космос на ракете Falcon 9 компании SpaceX в рамках совместного запуска. Но теперь компания хочет наладить постоянную доставку серверов на орбиту, чтобы получить больше вычислительной мощности и при этом не платить за электроэнергию, которая на Земле является основной частью расходов на содержание центров обработки данных для ИИ.