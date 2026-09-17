AMD повысит цены на свою продукцию... вновь

Компания AMD готовится к повышению цен на свою продукцию из-за роста стоимости производства кремниевых пластин в цепочке поставок. По данным ChannelGate, компания рассматривает повышение цен примерно на 10% на свою. Здесь стоит отметить, что большая часть чипов AMD производится тайваньской компанией TSMC, поэтому любое изменение стоимости пластин вынуждает AMD перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Сообщается, что TSMC повышает цены на кремниевые пластины, а AMD в ответ должна увеличить стоимость своей продукции, чтобы сохранить маржинальность бизнеса. Кроме того, повышение может затронуть практически весь ассортимент компании, включая видеокарты, процессоры и даже чипы для материнских плат.

При этом в случае процессоров и видеокарт AMD уже повышала цены в этом году на фоне высокого спроса и роста стоимости DRAM. Однако нынешняя ситуация может стать одним из первых случаев, когда подорожают и чипы для материнских плат AMD, что, в свою очередь, вынудит производителей материнских плат пересмотреть цены на свои продукты. В конечном итоге, естественно, разницу заплатят потребители, так как ни один крупный производитель не станет брать дополнительные расходы на себя. В итоге производители материнских плат повысят цены на свою продукцию, процессоры AMD подорожают, да и видеокарты тоже, а оперативная память и без того стоит запредельных денег на текущий момент. Всё это ударит по ПК-энтузиастам, которые хотят собрать себе компьютер.
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