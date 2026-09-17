AMD повысит цены на свою продукцию... вновь

При этом в случае процессоров и видеокарт AMD уже повышала цены в этом году на фоне высокого спроса и роста стоимости DRAM. Однако нынешняя ситуация может стать одним из первых случаев, когда подорожают и чипы для материнских плат AMD, что, в свою очередь, вынудит производителей материнских плат пересмотреть цены на свои продукты. В конечном итоге, естественно, разницу заплатят потребители, так как ни один крупный производитель не станет брать дополнительные расходы на себя. В итоге производители материнских плат повысят цены на свою продукцию, процессоры AMD подорожают, да и видеокарты тоже, а оперативная память и без того стоит запредельных денег на текущий момент. Всё это ударит по ПК-энтузиастам, которые хотят собрать себе компьютер.