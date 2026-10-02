Minisforum представила мини-ПК AtomMan G1 Pro

Компания Minisforum представила новую версию мини-ПК AtomMan G1 Pro на базе AMD-решений, хотя ранее этот компьютер выпускался лишь с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. В новой модификации графический ускоритель NVIDIA заменили на Radeon RX 9060 XT, а в качестве процессора используется AMD Ryzen 9 8945HX. Ryzen 9 8945HX получил 16 ядер и 32 потока, а его максимальная тактовая частота достигает 5,4 ГГц. В сочетании с Radeon RX 9060 XT система предлагает 16 ГБ видеопамяти — больший объём VRAM будет полезен в играх с текстурами высокого разрешения, а также при ресурсоёмких задачах вроде 3D-рендеринга и монтажа видео. Таким образом, новая версия AtomMan G1 Pro предлагает более интересный набор аппаратных характеристик по сравнению с модификацией на RTX 5060.

Система охлаждения рассчитана на суммарное энергопотребление до 240 Вт под нагрузкой. На видеокарту приходится до 140 Вт, а на процессор — до 100 Вт. Minisforum также установила внутри мини-ПК блок питания мощностью 350 Вт — благодаря этому не требуется использовать громоздкий внешний адаптер, что позволяет уменьшить количество кабелей на рабочем столе. Несмотря на компактные размеры, AtomMan G1 Pro предлагает хорошие возможности для апгрейда. Внутри установлены стандартные слоты DDR5 SO-DIMM с поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти на частоте 5200 МГц. Для накопителей предусмотрено два слота PCIe 4.0 M.2, а общий объём NVMe-накопителей может достигать 8 ТБ, если заменить установленные SSD на более ёмкие.