Процессоры Intel пользуются огромным спросом на рынке

Такие устройства предлагают относительно доступную начальную цену, однако зачастую оснащаются всего 8 ГБ оперативной памяти, чего современным ноутбукам на Windows может быть недостаточно для комфортной работы. При этом в Intel не рассчитывают на скорое улучшение ситуации с поставками памяти. Отвечая на вопрос о перспективах рынка, Зинснер заявил, что компания не испытывает оптимизма относительно 2027 года. По его словам, ситуация может начать меняться в 2028 году, однако пока Intel не ожидает улучшения в следующем году. Такой прогноз выглядит относительно оптимистичным на фоне ожиданий SK Hynix, согласно которым дефицит оперативной памяти может сохраниться вплоть до 2030 года. Но, видимо, в Intel прогнозируют чуть более положительный исход.