Процессоры Intel пользуются огромным спросом на рынке

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан во время последней конференции по итогам квартала заявил, что спрос на бюджетные процессоры Wildcat Lake превышает возможности компании по их производству. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер подтвердил, что все доступные партии этих процессоров уже распроданы — по его словам, Wildcat Lake демонстрируют значительный рост популярности, причём выход линейки оказался особенно своевременным благодаря оптимизации затрат и повышенному интересу рынка к доступным решениям. На фоне дефицита оперативной памяти и других компонентов, который в последние месяцы привёл к росту цен на компьютеры, процессоры Wildcat Lake начали появляться в новых недорогих ноутбуках с Windows.

Такие устройства предлагают относительно доступную начальную цену, однако зачастую оснащаются всего 8 ГБ оперативной памяти, чего современным ноутбукам на Windows может быть недостаточно для комфортной работы. При этом в Intel не рассчитывают на скорое улучшение ситуации с поставками памяти. Отвечая на вопрос о перспективах рынка, Зинснер заявил, что компания не испытывает оптимизма относительно 2027 года. По его словам, ситуация может начать меняться в 2028 году, однако пока Intel не ожидает улучшения в следующем году. Такой прогноз выглядит относительно оптимистичным на фоне ожиданий SK Hynix, согласно которым дефицит оперативной памяти может сохраниться вплоть до 2030 года. Но, видимо, в Intel прогнозируют чуть более положительный исход.