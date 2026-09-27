На Aliexpress появилась монтажная рамка сокета Intel LGA1954

У поставщика на AliExpress обнаружен компонент, который классифицируется как монтажная рамка для процессорного разъема Intel LGA1954. Эта находка служит дополнительным подтверждением ранее высказанных предположений о том, что будущие настольные процессоры Nova Lake-S получат более масштабный по количеству контактов сокет по сравнению с актуальным LGA1851. Информацию о данном товаре первым опубликовал инсайдер в сфере железа под ником momomo_us. Стоимость детали, согласно данным площадки, составляет 16,07 доллара США. Важно понимать, что этот предмет не является готовым к использованию продуктом для конечных пользователей или же аксессуаром, предназначенным для апгрейда уже существующих систем. В комплект поставки входят паяльные шарики, а сам компонент, судя по всему, предназначен для технологического процесса сборки материнских плат, где он будет монтироваться непосредственно на печатную основу. Расшифровка названия LGA1954 указывает на наличие 1954 электрических контактов, что соответствует общепринятой у Intel системе обозначений разъемов. Это на 103 контакта больше, чем в текущем сокете LGA1851, что дает прирост примерно в 5,6 процента. Увеличение числа контактов может быть вызвано корректировками в системе электропитания, схемах передачи данных, механизмах работы с памятью или же в интерфейсах ввода-вывода. Впрочем, одна лишь цифра не раскрывает информацию о количестве линий PCIe, поддерживаемых процессором, числе каналов оперативной памяти, специфике USB-портов или же допустимом пределе тепловыделения.

Данная утечка хорошо согласуется с более ранней записью, обнаруженной в реестре инструментов Intel Design-In Tools. Тот инженерный элемент был указан как комплект ILM для «интерпозера LGA1954 NVL-S», который предназначался для использования в связке с тестовым приспособлением для проверки стабилизаторов напряжения пятого поколения. Аббревиатура NVL-S, как полагают источники, является сокращенным обозначением Nova Lake-S. Совокупность этих двух фактов — наличия инженерного инструмента и производственного компонента — делает существование сокета LGA1954 гораздо более вероятным, нежели если бы информация опиралась исключительно на слухи о будущих платформах. На данный момент компания Intel не предоставила официального анонса потребительской платформы следующего поколения.Переход на новый разъем с большой долей вероятности означает, что существующие материнские платы, созданные для процессоров Arrow Lake и Arrow Lake Refresh, не смогут поддерживать чипы Nova Lake-S. Даже при наличии внешнего физического сходства этого недостаточно для взаимной совместимости — обязательно должны соответствовать схемы контактов, прошивка, параметры питания и поддержка со стороны чипсета. Отдельно стоит вопрос о совместимости с системами охлаждения. Существует вероятность, что Intel изменит электрическую часть разъема, но оставит привычное расположение монтажных отверстий для кулеров, как это уже наблюдалось на некоторых предыдущих платформах. Однако пока нет никаких подтвержденных данных о геометрических размерах креплений для LGA1954.Появление подобного компонента в розничной продаже ни в коей мере не свидетельствует о том, что релиз новых процессоров уже близок. Производителям материнских плат и сторонним лабораториям, занимающимся тестированием, требуются инженерные образцы задолго до того, как конечные продукты поступят на прилавки магазинов. Наличие товара на коммерческой площадке также требует разумной доли скептицизма. Каталогизация может быть ошибочной, а бракованные или тестовые экземпляры вполне могут попадать к перекупщикам без официального разрешения Intel. Тем не менее, упомянутая инженерная документация от самой компании служит важным подтверждающим фактом. Для тех, кто занимается сборкой персональных компьютеров, практический вывод достаточно прост и одновременно значим: для работы с Nova Lake-S, скорее всего, потребуется приобретать новую материнскую плату. Поэтому сейчас не стоит покупать плату с разъемом LGA1851, рассчитывая, что она автоматически будет совместима со следующей крупной архитектурой настольных процессоров Intel.