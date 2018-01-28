AMD Ryzen 5 2400G Vs Core i5-8400 Игровые тесты

Много говорилось о предстоящем AMD Ryzen 5 2400G, а также о 2200G. Мало ли мы знаем об эффективности графики этих предстоящих APU. Как оказалось, в слайд-колоде от AMD есть сравнение между AMD Ryzen 5 2400G и Core i5-8400.AMD Ryzen 5 2400G оснащена 11 ядрами AMD Vega CU, 11x64 = 704 потоковыми процессорами. Он имеет 44 TMU. Core i5-8400 поставляется с графикой Intel 600 серии HD и не будет соответствовать новым APU AMD Vega с точки зрения IGP.