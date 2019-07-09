AMD Ryzen 5 3600 показывает производительность на уровне Core i7-9700K

В сети появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 3600, который, как ожидается, станет самой популярной моделью из новых процессоров AMD Ryzen. Новинка характеризуется шестью ядрами с тактовой частотой 3,6-4,2 ГГц и ценой в 200 долларов. Если верить бенчмарку, этот процессор выступает на уровне вдвое более дорогого Intel Core i7-9700K, немного уступая ему лишь в некоторых тестах. При этом Ryzen 5 3600 обходит восьмиядерный Ryzen 7 1700, а в одном из тестов и Ryzen 7 2700X. Разница с предыдущим поколением Ryzen 5 2600 составляет около 10-20%.