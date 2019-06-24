AMD Ryzen 5 3600 проигрывает в мощи Intel Core i9-9900K

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 3600, который, как ожидается, станет самой популярной моделью в семействе. А все потому, что этот CPU за 200 долларов почти не уступает в производительности Core i9-9900K, который оценен почти в 500 долларов. В тестировании использовалась следующая конфигурация: Ryzen 5 3600, материнская плата MSI X470 Gaming Plus и 16 ГБ оперативной памяти. В однопоточном процессор набрал 6440 баллов, а в многопоточном – 32912 баллов. Вышеупомянутый Core i9-9900K заработал 6320 и 31404 балла.

Впрочем, CPU AMD тестировался в Linux, в котором процессор работает на более высокой тактовой частоте. Но даже так разница в 10-20% производительности кажется не такой большой, учитывая цены эти процессоров.