AMD Ryzen 5 5600X берет первую позицию по скорости работы в однопоточных операциях

Появились новые данные по шестиядерному процессору AMD Ryzen 5 5600X.PassMark обычно оценивает совокупные данные, но также важными являются результаты однопоточного и многопоточного тестирования. Конечно, это всего лишь тест и не более того, но если процессор Ryzen 5 5600X уже занял лидирующую позицию, то от него можно ожидать чего-то хорошего. В однопоточном тестировании он набирает 3495 балла, благодаря чему процессор становится лучшим для операций, где нужен только один поток, он быстрее, чем Core i9-10900K который набрал 3177 баллов. Ryzen 5 5600X - это шестиядерный процессор с базовой частотой 3,7 ГГц и частотой в разгоне до 4,6 ГГц.