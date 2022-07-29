AMD Ryzen 5 7600X в бенчмарке на 20% мощнее флагмана Intel

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X «Zen 4» снова появился в сети, и на этот раз он был протестирован в UserBenchmark. Процессор AMD Ryzen 5 7600X «Zen 4» появился в базе данных UserBenchmark и был обнаружен пользователем TUM_APISAK. По имеющейся информации, чип является инженерным образцом с OPN id «100-000000593-20_Y». Этот же чип ранее появлялся в тесте GPU Basemark на материнской плате Gigabyte X670E. В последней записи показан чип, работающий на материнской плате NZXT B650 производства ASRock. Платформа работала с двумя модулями памяти DDR5-4800 по 16 ГБ. Поскольку это тот же самый чип, который использовался во многих странах, похоже, мы можем подтвердить, что AMD Ryzen 5 7600X будет предлагать 6 ядер и 12 потоков на базе архитектуры Zen 4.

Базовая тактовая частота процессора составляла 4,4 ГГц, а средняя тактовая частота была увеличена до 4,95 ГГц. Это не будет окончательный разгон, поскольку мы видели образцы Ryzen 7000, работающие намного выше диапазона 5,00 ГГц. С точки зрения производительности, хотя известно, что UserBenchmark смещен в сторону процессоров Intel, чип AMD Ryzen 5 7600X по-прежнему превосходит флагман Intel Core i9-12900K в одноядерных тестах. Ryzen 5 7600X набирает впечатляющие 243 балла, тогда как Intel Core i9-12900K набирает в среднем 200 баллов. Это на 20% больше прироста однопоточной производительности. По сравнению с Ryzen 5 5600X чип Zen 4 предлагает прирост производительности на 55% в одноядерных тестах.