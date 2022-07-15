AMD Ryzen 5 7600X засветился в бенчмарке

Процессор AMD Ryzen 7000, скорее всего, Ryzen 5 7600X, появился в тесте Basemark с 6 ядрами Zen 4. Процессор AMD Ryzen 7000 появился в базе данных Basemark Benchmark и был обнаружен инсайдером TUM_APISAK. По имеющейся информации, чип является инженерным образцом с OPN id ‘100-000000593-20_Y’. Соответственно, это 6-ядерный и 12-поточный чип, основанный на архитектуре Zen 4. ЦП будет нести 32 МБ кэш-памяти L3 и 6 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 38 МБ кэш-памяти. Это примерно на 9 процентов больше кэш-памяти, чем у существующего процессора Ryzen 5 5600X, который имеет те же 32 МБ кэш-памяти L3, но имеет 512 КБ кэш-памяти L2 на ядро. Что касается тактовой частоты, чип имеет тактовую частоту 4,4 ГГц, но не упоминается, является ли она базовым или это разгон при повышенных нагрузках.

Вполне вероятно, что это была самая высокая частота, на которой работал чип, и, поскольку эта часть является инженерным образцом, мы можем ожидать тактовую частоту, близкую или превышающую 5 ГГц в розничном варианте процессора. Основываясь только на спецификациях, похоже, что это наш первый взгляд на процессор AMD Ryzen 5 7600X, который должен стать хитом продаж в массовом диапазоне по цене около 300-350 долларов. При таком наборе характеристик процессор действительно обладает внушительным потенциалом, особенно на фоне того, что компания Intel вроде как планирует в октябре поднять цены на свои процессоры на 20%. Тогда решение от AMD будет выглядеть даже более привлекательно.
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