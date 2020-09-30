AMD Ryzen 7 5800X Zen 3 показался в бенчмарке

В последнее время мы уже привыкли к тому, что новые устройства вроде смартфонов или планшетов в сеть попадают гораздо раньше, чем появляется официальный анонс того или иного продукта. Теперь вот в сеть так же слили и процессор AMD Ryzen 7 5800X Zen 3, который появился в бенчмарке. Стоит отметить, что, конечно, никто до сих пор не знает точных характеристик процессора, так как к нам попала только информация о его баллах в синтетическом тесте. Но если процессор уже тестируют в настолько открытой манере, то можно смело предположить, что в ближайшем будущем новинка будет официально представлена общественности. Вопрос только в стоимости и, конечно, теплопакете — если процессор потребляет слишком много энергии, то он не будет пользоваться спросом.