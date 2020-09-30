AMD Ryzen 7 5800X Zen 3 показался в бенчмарке

В последнее время мы уже привыкли к тому, что новые устройства вроде смартфонов или планшетов в сеть попадают гораздо раньше, чем появляется официальный анонс того или иного продукта. Теперь вот в сеть так же слили и процессор AMD Ryzen 7 5800X Zen 3, который появился в бенчмарке. Стоит отметить, что, конечно, никто до сих пор не знает точных характеристик процессора, так как к нам попала только информация о его баллах в синтетическом тесте. Но если процессор уже тестируют в настолько открытой манере, то можно смело предположить, что в ближайшем будущем новинка будет официально представлена общественности. Вопрос только в стоимости и, конечно, теплопакете — если процессор потребляет слишком много энергии, то он не будет пользоваться спросом.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 5800X Zen 3
Обзоры:
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600KЛучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K
Новости:
Qualcomm Snapdragon 750G новый чип с модемом 5G

Qualcomm представила новый чип Snapdragon 750G с модемом 5G. Это 8 ядерный процессор Kryo 570 с максималь...
Arm анонсировала 64-битный процессор Cortex-R82 с поддержкой Linux

Около 85% контроллеров жестких дисков и контроллеров твердотельных накопителей разработаны производителем...
Exynos 1000 может быть лучше, чем Snapdragon 875

Есть вероятность, что Samsung Exynos 1000 на самом деле может быть лучше, чем Snapdragon 875, который буд...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Samsung Galaxy A72 получит оптическую ст...
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен...
Индийская версия Poco X3 получила АКБ на...
Индийская версия Poco X3 получила АКБ наКомпания Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X3, который несколько отличается от глобальной версии P...
Ноутбук Chuwi CoreBook Pro с 2K-дисплеем...
Ноутбук Chuwi CoreBook Pro с 2K-дисплеемКитайская компания Chuwi официально представила ноутбук Chuwi Corebook Pro, первые сведения о котором поя...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II пред...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II предКомпания Sony объявила о том, что компактный флагман Xperia 5 II будет представлен уже 17 сентября этого ...
Смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra...
Смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 UltraКомпания Samsung объявила о выпуске сентябрьского обновления безопасности для смартфонов Galaxy Note 20 и...
Смартфон-бестселлер iPhone XR скоро сним...
Смартфон-бестселлер iPhone XR скоро снимАвторитетный инсайдер iAppleTimes рассказал о том, что компания Apple собирается делать со смартфонами пр...
Xiaomi Mi 10 Ultra получит режим работы ...
Xiaomi Mi 10 Ultra получит режим работы Компания Xiaomi начала тестирование функции совместной работы смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra и ПК. На опубл...
Летняя распродажа в Epic Games Store...
Летняя распродажа в Epic Games Store23 июля в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа в рамках которой скидки ...
HyperX анонсировала коллекцию очков Spec...
HyperX анонсировала коллекцию очков SpecКоллекция очков HyperX Spectre Gaming Eyewear включает три вида - Stealth, React и Scout. Серия React ос...
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраив...
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. ВстраивОбойтись без вытяжки на кухне можно, но это чревато запахом гари, дыма и быстрым загрязнением нижней пове...
OPPO готовит прорывную зарядку...
OPPO готовит прорывную зарядкуЕсли вы следите за рынком смартфонов, то понимаете, что компании крупного уровня постепенно делают упор и...
Четвертый сезон в Call of Duty Modern Wa...
Четвертый сезон в Call of Duty Modern WaКрупное обновление от издателя Activision для четвертого сезона Call of Duty Modern Warfare уже доступно....
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor